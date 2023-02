Onderzoek: energierekening blijft grootste bron financiële zorg

De bezorgdheid van Nederlanders over de energierekening is in de periode van september tot december iets afgenomen. Ondanks deze afname blijft de energierekening wel de grootste bron van financiële zorg. Bijna de helft van de Nederlanders maakt zich hier zorgen over. Dat komt naar voren uit de eerste resultaten van de Nationale Monitor Geldzorgen, een initiatief van het Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag van de Universiteit Leiden en Wijzer in geldzaken.

Op basis van een steekproef van minimaal 1500 personen stellen de onderzoekers elk kwartaal vast waar huishoudens in Nederland zich de meeste zorgen over maken. Van de deelnemers maakt 48 procent zich zorgen over de energierekening. Bij het vorige onderzoek van eind september was dat nog 53 procent.

Na de energierekening zijn Nederlanders het meest bezorgd over de zorgkosten (36 procent), zoals kosten voor medicijnen, medische behandelingen en de zorgverzekering. Dat was in september nog 33 procent. Over huishoudelijke uitgaven, zoals eten en drinken, maken Nederlanders zich ook relatief vaak zorgen (27 procent), al is dat wel minder dan de dik 29 procent in september. Ook over de woonlasten en vervoerskosten maken Nederlanders zich wat minder zorgen dan in september.

“In deze tijden van hoge inflatie spelen geldzorgen steeds vaker een rol in het leven van Nederlanders. De monitor geeft ons de mogelijkheid om dit maatschappelijke probleem goed in beeld te brengen”, aldus Marret Noordewier, hoofd onderzoek van het Kenniscentrum Psychologie en Economisch Gedrag.