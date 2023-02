Shell en ASMI enige stijgers in licht lagere AEX

Olie- en gasconcern Shell en chipbedrijf ASMI waren dinsdag de enige stijgers in de AEX-index op het Damrak, die over een breed front omlaagging. Shell (plus 0,6 procent) profiteerde van een adviesverhoging door analisten van AlphaValue/Baader. ASMI won 0,4 procent. Het bedrijf komt na de slotbel met resultaten. Beleggers zijn benieuwd of ASMI last heeft van de zwakkere markt voor smartphones en pc’s, waar branchegenoten al naar wezen bij hun kwartaalcijfers.

De stemming op de aandelenmarkten bleef echter voorzichtig ondanks het bescheiden herstel op Wall Street. De aanhoudende zorgen over de inflatie hielden beleggers ook op de laatste dag van februari in de greep. De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent lager op 754,12 punten. Zorgtechnologiebedrijf Philips was de grootste daler met een min van 1,4 procent.

De MidKap daalde 0,7 procent tot 1011,07 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen verloren tot 0,5 procent. De CAC40-index in Parijs zakte 0,5 procent. In Frankrijk is de inflatie deze maand opgelopen tot 6,2 procent op jaarbasis. Donderdag worden de inflatiecijfers voor de hele eurozone bekendgemaakt.

In de MidKap won PostNL 0,7 procent. De post- en pakketbezorger raakte maandag nog bijna 9 procent aan waarde kwijt na een winstalarm. Douwe Egberts-moeder JDE Peet’s klom 0,3 procent. Analisten van Berenberg werden positiever over koffie- en theebedrijf.

Bij de kleinere bedrijven dikte Azerion 10 procent aan. De spelletjesmaker zag de omzet afgelopen jaar flink stijgen tot 453 miljoen euro en voldeed daarmee aan zijn eigen doelstellingen. Voor dit jaar rekent het bedrijf op een verdere omzetgroei tot 560 miljoen euro.

Kendrion verloor ruim 2 procent. De producent van elektromagnetische componenten behaalde vorig jaar een recordomzet. Topman Joep van Beurden verwacht dat het huidige wisselvallige economische klimaat in de eerste helft van 2023 zal aanhouden en in de tweede helft mogelijk zal verbeteren door het herstel van de Chinese economie.

In Frankfurt verloor Bayer 3,8 procent. Het Duitse chemie- en farmaceutische concern boekte afgelopen kwartaal meer omzet. Ook keert het bedrijf meer dividend uit. Voor dit jaar rekent Bayer echter op lagere winst. Santander daalde 0,1 procent in Madrid. De Spaanse bank kondigde een nieuw aandeleninkoopprogramma aan van ruim 900 miljoen euro. In Londen zakte Ocado dik 7 procent na tegenvallende resultaten van de Britse onlinesupermarkt.

De euro was 1,0602 dollar waard, tegenover 1,0558 een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 76,29 dollar per vat. Brentolie werd 0,5 procent duurder op 82,87 dollar per vat.