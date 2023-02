Tesla omlaag op Wall Street in afwachting van nieuwe plannen

Tesla was op de beurs in New York dinsdag een van de verliezers. Bij beleggers beginnen de zenuwen toe te nemen vanwege het ‘masterplan’ dat topman Elon Musk woensdag naar buiten brengt. Dan praat de maker van elektrische auto’s investeerders bij. De beurskoers van Tesla is de laatste tijd nog flink gestegen. Maar kenners vrezen dat de kans daardoor aanwezig is dat de woorden van Musk juist zullen tegenvallen.

Tesla leverde dinsdag bijna 1 procent aan beurswaarde in. Tesla was ook om een andere reden in het nieuws. De fabrikant gaat een fabriek openen in het noorden van Mexico, maakte het Mexicaanse staatshoofd Andrés Manuel López Obrador bekend. Het is de eerste fabriek van Tesla ten zuiden van de Amerikaanse grens en hij maakt deel uit van de plannen van Musk om de wereldwijde productie uit te breiden.

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend na het voorzichtige herstel een dag eerder. De zorgen over de hoge inflatie en de renteverhogingen door de centrale banken om die inflatie te bestrijden, bleven boven de markten hangen. De Dow-Jonesindex sloot 0,7 procent lager op 32.656,70 punten. De breder samengestelde S&P 500 daalde 0,3 procent tot 3970,15 punten en techbeurs Nasdaq zakte 0,1 procent tot 11.455,54 punten. Ondanks het sterke begin van het jaar tekenden de hoofdgraadmeters op de laatste dag van februari het tweede maandverlies op rij op.

Zoom Video Communications behoorde tot de stijgers. De videochatdienst, die enorm populair werd tijdens de coronapandemie, presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht. Ook de vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen mee. Het bedrijf liet daarnaast weten kunstmatige intelligentie (AI) te willen gebruiken voor zijn diensten en werd daarop door beleggers ruim 1 procent hoger gezet.

Winkelbedrijf Target won ook ongeveer 1 procent na meevallende resultaten. De warenhuisketen boekte meer omzet en winst dan verwacht in het laatste kwartaal van 2022. Target, dat had gewaarschuwd voor een mogelijk zwak feestdagenseizoen, wist daarmee voor het eerst in drie kwartalen beter te presteren dan kenners hadden voorzien. De vooruitzichten voor dit jaar vielen wel wat tegen. Later deze week komen andere grote Amerikaanse retailers als Lowe’s, Costco, Macy’s en Best Buy nog met kwartaalcijfers.

De euro was 1,0576 dollar waard, tegenover 1,0600 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,6 procent meer op 76,85 dollar per vat. Brentolie werd 1,8 procent duurder op 83,89 dollar per vat.