Tesla opent nieuwe fabriek in Mexicaanse industriestad Monterrey

De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s Tesla opent een fabriek in het noorden van Mexico, maakte het Mexicaanse staatshoofd Andrés Manuel López Obrador bekend. De fabriek wordt gebouwd in de industriestad Monterrey.

Volgens López Obrador doet Tesla-topman Elon Musk een aanzienlijke investering in het Latijns-Amerikaanse land. Ook levert de fabriek veel banen op. Met de mededeling komt een eind aan weken van speculaties over in welk land Tesla zijn nieuwe fabriek gaat vestigen.

Tesla deed onder meer de toezegging om gerecycled water te gebruiken in het hele productieproces van elektrische auto’s. Dat geldt ook voor de verf van auto’s, zegt de Mexicaanse president. Die toezegging heeft te maken met waterschaarste in het gebied. Woensdag komen er volgens de president meer details naar buiten, dan praat Tesla investeerders bij.

Het gaat om de eerste fabriek van Tesla ten zuiden van de Amerikaanse grens en maakt onderdeel uit van de plannen van Musk om de wereldwijde productie uit te breiden. Ook onder meer BMW en General Motors hebben plannen bekendgemaakt om te investeren in de productie van elektrische auto’s in Mexico.