Zonnepanelenbedrijf enie.nl wil als Soly groeien over de grens

Zonnepanelenbedrijf enie.nl gaat onder de naam Soly verder en wil in het buitenland groeien. Zo breidde het bedrijf, dat al in België en Zuid-Afrika actief was, onlangs uit naar Duitsland en wordt een gang naar de Britse markt onderzocht. Onder de nieuwe naam met een internationalere uitstraling wil het tien jaar oude bedrijf de omzet dit jaar verviervoudigen naar 100 miljoen euro, vertelt Milan van der Meulen die de onderneming samen met zijn broer Patrick oprichtte.

De eerste twee maanden zijn al bemoedigend, aldus Van der Meulen. “In januari en februari vertienvoudigde onze omzet ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.” Bovendien is Soly al winstgevend.

Behalve de uitbreiding naar meer landen moet ook de uitbreiding van het aanbod helpen bij de beoogde omzetgroei. “Steeds vaker leveren we nu ook een thuisbatterij of laadpaal.”

Die thuisbatterij is in landen als België en Zuid-Afrika, waar enie.nl de naam Soly al voerde, en in Duitsland al heel normaal voor bezitters van zonnepanelen. “Daar is geen salderingsregeling”, verwijst Van der Meulen naar de regeling waarmee Nederlandse zonnepanelenbezitters stroom terug kunnen leveren aan het net. “Maar ook in Nederland begint de interesse wat meer te komen.”

Nederland, met zo’n 24.000 klanten de grootste markt van Soly, is volgens de oprichter een wat volwassener markt dan de andere landen waar het bedrijf actief is. “Nederland is echt een koploper met zonnepanelen. In andere landen begint dat vaak nu pas echt te komen”, weet Van der Meulen. Daar hangt ook ander gedrag mee samen. “Hier zien we dat mensen die al zonnepanelen hebben nu nog een laadpaal of thuisbatterij kopen. Maar in België of Duitsland zien we dat die verkoop meer als één pakket gaat.”

Ook zijn er in Nederland meer mensen die zonnepanelen huren bij Soly. “Dat doet ongeveer 20 procent van onze klanten. In andere landen is dat aandeel ongeveer de helft”, ziet Van der Meulen. Hij verwacht dat in Nederland het aandeel nog gaat groeien. “Veel mensen die het zich konden veroorloven hebben al zonnepanelen aangeschaft. Als dat niet lukte wordt het met de huuroptie betaalbaarder.”

De buitenlandse expansie van Soly is mede mogelijk gemaakt omdat pensioenfonds ABP en Shell Ventures, de investeringstaks van het olie- en gasconcern, vorig jaar geld staken in het bedrijf. “We hadden al plannen liggen, maar het gaat nu allemaal wel sneller”, beaamt Van der Meulen. Samen met zijn broer maakte hij al plannen voor de uitbreiding naar verdere landen, zonder te willen vertellen welke dat zijn. “Maar het is wel echt serieus geworden.”