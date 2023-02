Zoom en Target stijgen op gemengd Wall Street na cijfers

Zoom Video Communications behoorde dinsdag in de vroege handel tot de stijgers op de aandelenbeurzen in New York. De videochatdienst, die enorm populair werd tijdens de coronapandemie, presteerde afgelopen kwartaal beter dan beleggers en analisten hadden verwacht. Ook de vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen mee. Het bedrijf liet daarnaast weten kunstmatige intelligentie (AI) te willen gebruiken voor zijn diensten en werd daarop door beleggers licht hoger gezet.

Winkelbedrijf Target won op zijn beurt dik 3 procent na meevallende resultaten. De warenhuisketen boekte meer omzet en winst dan verwacht in het laatste kwartaal van 2022. Target, dat had gewaarschuwd voor een mogelijk zwak feestdagenseizoen, wist daarmee voor het eerst in drie kwartalen beter te presteren dan kenners hadden voorzien. De vooruitzichten voor dit jaar vielen wel wat tegen. Later deze week komen andere grote Amerikaanse retailers als Lowe’s, Costco, Macy’s en Best Buy nog met kwartaalcijfers.

De algehele stemming op Wall Street was gemengd na het voorzichtige herstel een dag eerder. De zorgen over de hoge inflatie en de renteverhogingen door de centrale banken om die inflatie te bestrijden, bleven boven de markten hangen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,3 procent lager op 32.779 punten. De breder samengestelde S&P 500 daalde een fractie tot 3982 punten en techbeurs Nasdaq won 0,2 procent tot 11.845 punten. Ondanks het sterke begin van het jaar koersen de hoofdgraadmeters op de laatste dag van februari af op het tweede maandverlies op rij.

Apple zakte 0,2 procent. Volgens de Europese Commissie legt het Amerikaanse techconcern muziekstreamingdiensten te veel beperkingen op. Met name de eis dat streamingdiensten hun klanten niet in de app mogen attenderen op andere mogelijkheden om een goedkoper abonnement af te sluiten, is volgens de commissie misbruik van marktmacht van Apple.

Verder steeg Occidental Petroleum ruim 2 procent. De Amerikaanse olieproducent boekte in het vierde kwartaal minder omzet en winst dan verwacht. Het concern keert wel meer dividend uit en kondigde een aandeleninkoopprogramma aan van 3 miljard dollar. Workday ging daarnaast bijna 1 procent vooruit. De producent van bedrijfssoftware presteerde afgelopen kwartaal iets beter dan verwacht.