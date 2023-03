Belastingdienst heeft al tienduizenden aangiften binnen

De Belastingdienst had woensdagochtend om 07.00 al zo’n 60.000 belastingaangiften binnengekregen. Het is de eerste dag waarop Nederlanders aangifte kunnen doen voor hun inkomstenbelasting over 2022. De eerste aangifte kwam krap een minuut na middernacht binnen, meldt de fiscus.

Particulieren en ondernemers die daarvoor een oproep ontvingen van de Belastingdienst, hebben van 1 maart tot 1 mei de tijd om hun aangifte over vorig jaar in te leveren. Zo’n 7 miljoen particulieren en 1,8 miljoen ondernemers kregen de afgelopen weken een brief met die oproep.

Helemaal probleemloos verliep het doen van de belastingaangifte vannacht overigens niet. Op sociale media klagen sommige mensen dat het inloggen via DigiD niet lukte. De Belastingdienst bevestigde op Twitter dat er een storing was bij DigiD afgelopen nacht, maar zegt dat die is verholpen.