Duitse inflatie onverwachts gestegen

Duitsers waren in februari 9,3 procent meer kwijt aan hun boodschappen en andere dagelijkse uitgaven dan een jaar eerder. Daarmee is de inflatie weer wat toegenomen, wat een onverwachte tegenvaller is.

Economen gepeild door persbureau Bloomberg hadden juist gerekend op een daling van de inflatie. Die kwam in januari nog uit op 9,2 procent, als gekeken wordt naar de Europese rekenmethode voor geldontwaarding.

Kosten voor energie dalen al geruime tijd, omdat de marktprijzen voor gas dalen nu Europese opslagen goed gevuld zijn en de winter minder koud is dan gevreesd. Maar economen van ING wijzen erop dat veel ondernemers nog vaak de eerder gemaakte kosten voor energie en vervoer moeten doorberekenen aan klanten.

Dit zorgde er onder andere voor dat eten en drinken hard in prijs stegen. Volgens het Duitse statistiekbureau Destatis waren voedingsmiddelen vorige maand ruim een vijfde duurder dan een jaar eerder.

De Europese Centrale Bank (ECB) zal er na het nieuwe inflatiecijfer voor de grootste economie van de eurozone waarschijnlijk nog sterker van overtuigd zijn dat de rentes verder omhoog moeten. Vorig jaar begon de centrale bank voor de eurolanden al met het verhogen van de rentes om de prijsstijgingen in te dammen.