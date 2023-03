Fabrieken in China draaien weer hard na loslaten coronabeleid

De Chinese fabrieken draaiden in februari weer op volle toeren na het loslaten van het strenge coronabeleid in het land. De Chinese economie vertoont daarmee tekenen van een sterker herstel. Zo nam de bedrijvigheid in de omvangrijke industrie van het land in februari toe tot het hoogste niveau in meer dan tien jaar. Ook de activiteit in de dienstensector nam toe.

De index van inkoopmanagers in de industrie, die de mate van activiteit meet, steeg vorige maand naar 52,6, meldde het Chinese statistiekbureau. Dat is het hoogste niveau sinds april 2012. Een stand van boven de 50 wijst op groei. Het cijfer viel hoger uit dan economen hadden verwacht. In januari stond de index nog op 50,1. De bedrijvigheid in de dienstensector nam toe tot het hoogste niveau sinds juni 2022.

De cijfers wijzen op een sterk herstel van de op een na grootste economie ter wereld en stellen beleidsmakers in een goede positie in de aanloop naar het Nationale Volkscongres, dat aankomend weekend begint. Op dat congres zal de Chinese overheid ook de nieuwe groeidoelstelling voor dit jaar bekendmaken.

“We hadden al een snelle opleving verwacht op korte termijn, maar de inkoopmanagersindexen suggereren dat zelfs onze voorspelling voor een economische groei van 5,5 procent dit jaar te conservatief kan blijken te zijn”, zei Julian Evans-Pritchard, hoofdeconoom China bij Capital Economics.