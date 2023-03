Huiseigenaren maken vaker bezwaar tegen WOZ-waarde via bureau

Huiseigenaren maken dit jaar vaker bezwaar tegen de hoogte van de WOZ-waarde bij een commercieel bureau, vooral omdat WOZ-waardes dit jaar harder zijn gestegen dan voorgaande jaren. Als huiseigenaren het niet eens zijn met de hoogte van de WOZ-waarde kunnen ze bezwaar maken bij de gemeente of dit laten doen door een commercieel bureau.

Eerder deze week ontvingen huiseigenaren de nieuwe WOZ-waarde, die gemiddeld met 17 procent is gestegen. De peilwaarde van een woning is meegestegen met de huizenprijzen, maar ligt een jaar achter waardoor de dalende huizenprijzen nog niet zichtbaar zijn in de WOZ-waarde. Die waarde wordt gebruikt als basis waarover bijvoorbeeld onroerendezaakbelasting (ozb) wordt geheven.

Directeur Dennis van der Locht van WOZ-bureau JUIST denkt dat zijn bedrijf meer aanvragen voor bezwaar ontvangt vanwege de veel hogere stijgingen. “Tot nu toe hebben we 20 procent meer aanvragen ontvangen vergeleken met deze periode vorig jaar.”

WOZwet.nl heeft woensdag meer dan 18.000 aanvragen binnen, tegenover zo’n 4500 aanvragen in totaal vorig jaar. “Het komt ook voor dat een gemeente zegt mensen terug te bellen voor het bezwaar, maar dit niet doet”, zegt eigenaar Kevin Pruimboom. Hij vermoedt dat huiseigenaren ook hierom vaker aankloppen bij zijn WOZ-bureau. Bij Eerlijke WOZ is het dit jaar zo druk dat het bureau alleen bezwaren behandelt via e-mail.

WOZ-bureaus halen hun inkomsten uit de proceskostenvergoedingen van zo’n 300 tot bijna 600 euro die ze krijgen van gemeenten voor elk succesvol bezwaar. Voor huiseigenaren is het kosteloos maar het wordt op sommige plekken betaald van belastinginkomsten van inwoners. Gemeenten hoeven deze kosten niet te betalen als inwoners zelf bezwaar maken, daarom roepen onder meer Deventer, Arnhem en Haarlem inwoners op dit zelf te doen.