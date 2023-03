MOTORbeurs in Utrecht trekt meer bezoekers

Ruim 99.000 motorliefhebbers zijn afgekomen op de 37e editie van de MOTORbeurs, van donderdag tot en met zondag in de Jaarbeurs in Utrecht. Dat betekent een groei van 10 procent vergeleken met de vorige editie in 2020 voor corona. Ten opzichte van 2019 gaat het om 23 procent meer bezoekers, maakten de organisatoren bekend.

De beurs kon twee jaar niet doorgaan vanwege de coronabeperkingen. De organisatie zegt terug te kijken op een succesvolle editie. “De groeicijfers markeren de animo voor motorrijden”, zegt beursmanager Rachel Jankowsky.

Op de beurs stonden nieuwe (elektrische) modellen en occasions, maar ook waren er activiteiten en shows. Toch ontbrak dit jaar wel een aantal grote importeurs, waaronder de importeur van Harley-Davidson.

Branchevereniging BOVAG maakte in aanloop naar de beurs bekend dat volgende maand de 800.000ste registratie van een motor plaatsvindt in Nederland. Nooit eerder telde ons land zo veel motorfietsen. Eind vorig jaar hadden ruim 1,5 miljoen mensen een motorrijbewijs.