Ophef over plan Spaans bouwbedrijf voor vertrek naar Nederland

Plannen van het Spaanse bouwbedrijf Ferrovial voor een verhuizing van het hoofdkantoor naar Nederland zijn slecht gevallen in Spanje. De regering van premier Pedro Sánchez noemde die stap ondankbaar en tegen de belangen van Spanje in. Minister van Economische Zaken Nadia Calviño heeft in een telefoongesprek met Ferrovial-topman Rafael del Pino gezegd dat de verhuizingsplannen “een fout” zijn. Volgens haar heeft het bedrijf “alles aan Spanje te danken”.

Ferrovial kwam dinsdagavond met de plannen om zijn hoofdkantoor in Nederland te vestigen. Het bedrijf wil dan hier ook een beursnotering aanvragen, maar ook een notering aan de beurs in Madrid behouden. Op een later moment wil Ferrovial ook naar de beurs in New York.

Nederland staat bekend als een belastingparadijs en dat werd Ferrovial dan ook voor de voeten geworpen. Het bedrijf, dat vooral infrastructuur ontwerpt, bouwt en beheert, maar ook bijvoorbeeld de Londense luchthaven Heathrow uitbaat, ontkent dat. Eerder waren alle niet-Spaanse activiteiten in Engeland ondergebracht. Maar na de Brexit had het bedrijf die al naar Nederland verplaatst om binnen de Europese Unie te blijven. Ferrovial haalt 82 procent van alle omzet buiten Spanje.

De Spaanse regering, waarin de socialistische PSOE een meerderheid heeft, ligt al langer overhoop met het bedrijfsleven. Afgelopen jaar legde de regering banken en nutsbedrijven een extra belasting op. Ook gingen de minimumlonen sterk omhoog om de hoge inflatie het hoofd te bieden, tegen de wensen van het bedrijfsleven in. De mogelijke verhuizing van Ferrovial, het dertiende grootste bedrijf van Spanje naar marktwaarde, komt in een verkiezingsjaar.

Ferrovial zegt dat de verhuizing geen gevolgen heeft voor de activiteiten, werkgelegenheid en investeringsplannen in Spanje. Ook zal het bedrijf naar eigen zeggen niet minder dividend betalen aan aandeelhouders.