De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s Tesla gaat ongeveer 5 miljard dollar (4,72 miljard euro) investeren in een enorme nieuwe fabriek in de Noord-Mexicaanse stad Monterrey. Dat meldt Martha Delgado, de Mexicaanse staatssecretaris voor multilaterale zaken en mensenrechten, in een video op Twitter.

“We hebben een investering van ongeveer 5 miljard dollar naar Mexico gehaald voor de bouw van de grootste fabriek voor elektrische voertuigen ter wereld”, aldus Delgado.