Timer voor TikTok-tieners: na een uur code nodig voor app

Tieners op TikTok krijgen een waarschuwing als ze op een dag langer dan een uur op het sociale medium zitten. Een speciale timer vergrendelt de app na 60 minuten. Gebruikers onder de 18 jaar kunnen pas verder kijken nadat zij een pincode hebben ingevoerd. In de komende weken gaat de aanpassing in. De minimumleeftijd voor TikTok is 13 jaar.

Met de aanpassing wil het sociale medium tegemoet komen aan kritiek dat het te verslavend is voor jongeren. Door een pincode in te voeren, moeten de jonge gebruikers actief de keuze maken of ze verder willen kijken of niet. Ook gaat TikTok wekelijkse overzichten sturen naar tieners, met daarin hun totale schermtijd. Verder raadt de app tieners aan alsnog een timer van 100 minuten in te stellen als zij 60 minuten te weinig vinden.

Ouders of verzorgers met een gekoppeld profiel kunnen ook de schermtijd van hun kinderen instellen. Bovendien krijgen zij via een dashboard inzicht in hoe vaak de app is geopend en hoe lang er is gekeken. Verder kunnen zij op bepaalde tijden meldingen uitzetten voor hun kinderen. Wel moeten ouders hiervoor de app op hun telefoon installeren, waardoor TikTok ook bij hen informatie verzamelt.

Eerder was onder meer de Consumentenbond zeer kritisch over het gebruik van social media door kinderen. Vooral wat betreft het verzamelen van persoonsgegevens is de bond erg kritisch op TikTok: verzamelde gegevens worden gebruikt voor gerichte advertenties en het is niet duidelijk of alle gegevens worden gewist als het profiel wordt opgezegd. Directeur Sandra Molenaar zei eind 2021 tegen consumentenprogramma Radar dat apps niet geschikt waren voor kinderen en moesten veranderen.

Een woordvoerder van de Consumentenbond laat in een reactie weten de timer “goed” te vinden. Wel plaatst hij kanttekeningen bij de werking. Zo vraagt hij zich af of er voldoende verantwoordelijkheidsgevoel bij kinderen aanwezig is als het gaat om de hoeveelheid tijd die zij op TikTok spenderen. Volgens hem is er nog altijd ook een belangrijke rol voor ouders weggelegd om toezicht te houden.