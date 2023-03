UWV: STAP-budget deze week nog niet aan te vragen

Het zal in ieder geval deze week nog niet mogelijk zijn om weer STAP-budget aan te vragen, laat een woordvoerder van het UWV weten. Het was de bedoeling dat het scholingsbudget ter waarde van 1000 euro afgelopen dinsdag weer kon worden aangevraagd, maar door een grote technische storing ging dat niet door. Er was grote drukte bij het onlineloket.

Het UWV, dat verantwoordelijk is voor de uitvoering, onderzoekt nog wat de storing heeft veroorzaakt en hoe die is op te lossen. Als de fout is hersteld, zal het nog enkele dagen duren voordat alles weer gereed is om het loket te openen, aldus het UWV. Dat zal dus op z’n vroegst begin volgende week zijn.

Vakbond FNV vindt dat het systeem doet denken aan “de turbulentie bij de kaartverkoop voor populaire concerten” en dat er een principe geldt van “wie het eerst komt, die het eerst maalt”. “Dit maakt van de ‘Leven Lang Ontwikkelen’-regeling een loterij.” Het systeem moet daarom “op de schop”, vindt de vakbond. Alleen opleidingen erkend door het ministerie van Onderwijs of de branche zouden erkend moeten worden, stelt de FNV. Ook moet meerjarige financiering mogelijk worden.

Iedereen van 18 jaar en ouder kan het budget aanvragen, mits diegene geen AOW ontvangt. Opleidingen moeten bovendien zijn geregistreerd in het STAP-register.

Vorig jaar kreeg de overheid signalen dat misbruik werd gemaakt van de regeling, waarna die werd herzien. Het kabinet wilde niet langer dat het budget werd gebruikt voor “snoepreisjes” of cursussen die niet aansloten bij de arbeidsmarkt.