Volksbank werkt samen met Nibud bij hypotheekaanvragen

De Volksbank, bekend van onder andere SNS en ASN Bank, gaat samenwerken met budgetinstituut Nibud om vast te stellen wat een verantwoorde hypotheek is voor klanten. Zo hoopt de kredietverstrekker een “eigentijdsere” inschatting te maken van de maandlasten die een gezin kan dragen, waarbij een huishouden met één kostwinner niet langer de standaard is.

De vier bankmerken van de Volksbank, waar ook RegioBank en BLG Wonen onder vallen, kijken vanaf woensdag naar het Nibud Persoonlijk Budgetadvies bij hypotheekaanvragen. Dit hulpmiddel berekent per gezinssituatie de maandelijkse aflossingen en rentebetalingen voor een hypotheek die mogelijk zijn zonder dat al het geld opraakt.

“De huidige standaardnorm gaat uit van een gezin met één kostwinner, dit is geen weerspiegeling van de huidige maatschappij. Met dit initiatief toetsen we bij maatwerkaanvragen op een eigentijdsere samenstelling van huishoudens, bijvoorbeeld een gezin bestaande uit tweeverdieners en twee kinderen, een alleenstaande of andere gezinssamenstellingen”, zegt Marinka van der Meer, die eindverantwoordelijke is voor de relatie met klanten bij de Volksbank. “We maken hierbij gebruik van de tool van het Nibud en kunnen daarmee beter onderbouwen of de hypotheek een verantwoorde keuze is.”