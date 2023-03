Vorig jaar vaker dan gemiddeld stroomuitval, vooral door slijtage

Vorig jaar viel de stroom iets vaker uit dan de afgelopen vijf jaar gemiddeld gebeurde, meldt branchevereniging Netbeheer Nederland op basis van eigen cijfers. Het gaat om ruim 23.000 keer, 5 procent meer dan het vijfjaarlijkse gemiddelde. De uitval komt vooral door slijtage en veroudering van de verschillende stroomnetten. Stroomnetten worden mede door de energietransitie steeds zwaarder belast, waardoor ze sneller slijten.

Wel waren de storingen sneller verholpen, meldt Netbeheer. Gemiddeld duurden de storingen zo’n 62 minuten, terwijl dit gemiddeld over vijf jaar 74 minuten is. Volgens Netbeheer worden problemen sneller opgespoord doordat het energienet moderner en meer gedigitaliseerd is. De langste storing duurde maar liefst 4,5 uur. Eind december ontstond bij werkzaamheden kortsluiting in een schakelstation bij Haarlem, waardoor ruim 31.000 mensen zonder stroom zaten.

Wat betreft uitval van gasleidingen is het beeld omgekeerd: onderbrekingen kwamen minder vaak voor, maar duurden gemiddeld wel langer. Het aantal storingen daalde van bijna 37.000 naar 30.500, een daling van ongeveer 17 procent. Wel duurde het gemiddeld 182 minuten om de storing op te lossen, in plaats van 143. Volgens Netbeheer was er een aantal “complexe storingen met een lange onderbrekingsduur”.

Veel storingen komen door graafwerkzaamheden, aldus de branchevereniging. Het kostte ruim drie dagen om de langste storing te verhelpen. Vorig jaar mei brak een grote waterleiding in Heerlen, die vervolgens een gat in de naastgelegen gasleiding blies. De gasleiding stroomde vol water en werd afgesloten. Ruim driehonderd mensen hadden hier last van.