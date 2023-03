Aedes: woningcorporaties zijn al duidelijk over bouwprestaties

Woningcorporaties geven al duidelijkheid in hoeveel de corporaties daadwerkelijk kunnen bouwen en wat zij op korte termijn kunnen investeren. Dit zegt hun branchevereniging Aedes in een reactie op het rapport over de corporatiesector van toezichthouder Autoriteit woningcorporaties (Aw). Volgens NEPROM, de branchevereniging van projectontwikkelaars, moeten corporaties echter duidelijker zijn tegenover overheden.

De Aw schrijft onder meer dat corporaties meer en duidelijker inzicht moeten geven in hun bouwprestaties. Volgens het rapport, dat donderdag aan minister Hugo de Jonge is aangeboden, heerst bij sommige woningcorporaties een gebrek aan inzicht in hoeveel ze daadwerkelijk kunnen bouwen en wat zij kunnen investeren op korte termijn. Beter inzicht is nodig om de landelijke woningbouwdoelen te halen. Zo moeten er tot en met 2030 900.000 woningen bij komen, waarvan 300.000 sociale huurwoningen.

Woningcorporaties geven al genoeg inzicht in hun bouwprestaties, zegt Aedes. De koepel verwijst naar een convenant om informatie-uitwisseling tussen corporaties, de Aw en het ministerie van Binnenlandse Zaken te verbeteren. Woningcorporaties en andere organisaties zijn echter niet verplicht zich aan deze afspraken te houden.

Jan Fokkema, directeur van NEPROM, vindt het goed als corporaties overheden meer helderheid geven. “Het is niet duidelijk hoe zij landelijk 300.000 sociale huurwoningen realiseren, terwijl de overheid hier zicht op moet houden”, zegt hij.

In het rapport van de Aw staat ook dat woningcorporaties eerder een rol moeten krijgen bij het verwerven van bouwgrond. Aedes wil dat het Rijk dit mogelijk maakt. Er is volgens voorzitter Martin van Rijn niet genoeg bouwgrond beschikbaar. “Corporaties kunnen en willen nu sociale huurwoningen bouwen. Het Rijk en gemeenten moeten afdwingen dat 30 procent sociale huur wordt gerealiseerd.”

Huurdersvereniging Woonbond roept het Rijk op met gerichte bouwsubsidie en actief grondbeleid te zorgen dat corporaties meer sociale huur kunnen bouwen. “De sociale corporatiesector groeit mondjesmaat, maar de nood is veel hoger. Veel mensen wijken nu noodgedwongen uit naar de peperdure particuliere huurmarkt “, zegt belangenbehartiger Marcel Trip.

Fokkema vindt het “ongelofelijk belangrijk” dat corporaties de sociale woningbouw opvoeren en dat er over het algemeen meer geschikte woningbouwlocaties beschikbaar komen. “Projectontwikkelaars kunnen ook sociale huurwoningen bouwen en verkopen aan corporaties. Hierdoor zijn corporaties niet duurder uit”, stelt hij.