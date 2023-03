Beurshandel op Damrak in teken van inflatiecijfer eurozone

Beleggers op de Amsterdamse beurs kijken donderdag vooral uit naar het inflatiecijfer van de eurozone, dat later op de dag bekend wordt gemaakt. Na de recente afkoeling van de prijsstijgingen dankzij de lagere energieprijzen, lijkt de inflatie in februari weer te zijn toegenomen door het doorberekenen van hogere lonen en andere hoge kosten.

Het statistiekbureau CBS meldde donderdagochtend al dat de inflatie in Nederland in februari is toegenomen tot 8 procent, van 7,6 procent in januari. De inflatie is daarmee voor het eerst weer opgelopen na drie maanden van dalingen. Dat kwam mede doordat dagelijkse boodschappen opnieuw duurder werden. Volgens de Europese rekenmethode kwam de inflatie uit op 8,9 procent, tegen 8,4 procent in januari.

Eerder deze week bleek al dat ook de Duitsers, Fransen en Spanjaarden in februari weer meer geld kwijt waren aan het levensonderhoud. Door de oplopende inflatie in de grote Europese economie├źn zal de Europese Centrale Bank (ECB) de rentetarieven verder moeten verhogen om de prijsstijgingen af te remmen.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt licht hoger te gaan openen. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine koersuitslagen beginnen. De Aziatische aandelenmarkten lieten donderdag een gemengd beeld zien, waarbij de koersuitslagen beperkt bleven. De Hang Seng-index in Hongkong daalde 0,9 procent na de sterke opmars van ruim 4 procent een dag eerder. De Nikkei in Tokio sloot met een klein verlies van 0,1 procent.

Unibail-Rodamco-Westfield liet weten goedkeuring te hebben gekregen van beursuitbater Euronext om de hoofdnotering van de aandelen te wijzigen van Amsterdam naar Parijs en de notering op het Damrak te schrappen. Het vastgoedconcern zal daardoor vanaf 9 maart niet langer deel uitmaken van de AEX-index. De laatste handelsdag in Amsterdam is op 27 april 2023.

Ebusco staat eveneens in de belangstelling. De fabrikant van elektrische bussen heeft in Zweden een opdracht gekregen voor 23 bussen. Ook bevat het contract met het Zweedse Svealandstrafiken een optie voor de aanschaf van nog eens 41 bussen.

Ook gaat de aandacht uit naar Heineken, na de jaarcijfers van concurrent AB InBev. De grootste brouwer ter wereld, bekend van merken als Jupiler, Corona en Leffe, verkocht afgelopen jaar meer bier en zag de omzet stijgen. Met name in Noord-, Zuid- en Midden-Amerika deed AB InBev goede zaken.

De euro was 1,0642 dollar waard, tegenover 1,0675 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 77,51 dollar. Brentolie werd ook 0,2 procent goedkoper, op 84,15 dollar per vat.