Boskalis-dochter SMIT wil meer geld voor vlottrekken blokkeerschip

SMIT Salvage wil meer geld hebben voor het vlottrekken van de Ever Given, het schip dat in het voorjaar van 2021 haast een week het Suezkanaal blokkeerde. De dochter van maritiem dienstverlener Boskalis heeft de Japanse eigenaar van het schip voor de rechter gesleept in Engeland.

SMIT, dat vaak wordt ingehuurd voor moeilijke reddingsklussen, had een contract gesloten voor het vlottrekken van de Ever Given met Higaki Sangyo Kaisha. Dat Japanse bedrijf is de eigenaar van het containerschip dat door de Taiwanese rederij Evergreen wordt beheerd. Maar nu wil SMIT een zogeheten salvage-claim instellen, omdat de situatie gevaarlijk was voor de medewerkers van het bedrijf. De Boskalis-dochter vindt dat het Japanse bedrijf die mogelijkheid blokkeert.

Bedrijven die schepen in nood te hulp schieten kunnen zo’n salvage-claim instellen. Dat kan tientallen miljoenen euro’s opleveren afhankelijk van hoe succesvol de reddingsactie was, of de opvarenden gered zijn en of er gevaar was voor de redders. SMIT zegt nu dat de twee sleepboten die het naar Egypte stuurde onder de Ever Given dreigden te worden gezogen toen die loskwam. Alleen door snel handelen van het SMIT-personeel, dat de sleepkabels los wist te maken, kon dat voorkomen worden.

Advocaten van de Japanse eigenaar stellen echter dat SMIT helemaal niet zo’n grote rol speelde bij de redding. De Suezkanaalautoriteit zou die hebben geleid en SMIT voerde alleen maar uit, stellen zij. Ook zou het een gevaarlijk precedent zijn als redders eerst een contract sluiten en dan later alsnog meer geld proberen te claimen.

Als SMIT van de Britse rechter, waar maritieme claims doorgaans worden uitgevochten, toestemming krijgt voor de salvage-claim kan het bedrijf wel 35 miljoen dollar claimen. Omgerekend is dat zo’n 33 miljoen euro.