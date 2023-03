Brabantia ziet omzet licht dalen, ondanks forse prijsverhogingen

Brabantia, bekend van onder andere prullenbakken, keukengerei en broodtrommels, heeft de inkomsten over 2022 licht zien dalen als gevolg van forse kostenstijgingen. De omzet ging met ongeveer 4 procent omlaag tot 162 miljoen euro. De winst is wel “beduidend lager”, zegt directeur Tijn van Elderen, de vierde generatie van het Brabantse familiebedrijf.

De omzetdaling kon niet voorkomen worden met prijsverhogingen van 10 tot 20 procent. “De kosten zijn veel harder gestegen dan wij onze prijzen konden verhogen, met 30 tot 35 procent. De kosten van grondstoffen, energie, personeel en transport zijn allemaal enorm gestegen in het afgelopen jaar”, zegt Van Elderen.

Toch is hij niet ontevreden. “We hebben echt een goede prestatie geleverd onder ingewikkelde marktomstandigheden. En we hebben het veel beter gedaan dan onze beursgenoteerde concurrenten die de omzet veel harder zagen dalen”, stelt de topman.

Waar de winst over 2022 precies op uitgekomen is wil hij niet kwijt. Het is in ieder geval een stuk lager dan de behaalde winst van 16 miljoen in 2021.

Het meer dan 100 jaar oude familiebedrijf, met hoofdvestiging in Valkenswaard, heeft ongeveer 1100 mensen in dienst. Daarvan werken er zo’n 100 in Nederland. Brabantia haalt het grootste deel van zijn omzet in het Verenigd Koninkrijk en Nederland, gevolgd door Frankrijk, Spanje en Duitsland.

Volgens Van Elderen heeft de onderneming zijn assortiment vorig jaar uitgebreid met bijna 200 nieuwe producten. Het gaat om onder meer om waterflessen, lunchboxen, soepbekers en besteksets. Ook kwamen er nieuwe badkamercollecties bij.