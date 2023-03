Chip- en techbedrijven grootste dalers in licht lagere AEX

De AEX-index op het Damrak ging donderdag licht omlaag door stevige koersverliezen van de chip- en techbedrijven. De vrees dat de centrale banken de rentetarieven verder gaan verhogen om de inflatie te bestrijden zorgde voor verkoopdruk op de beurzen. Hogere rentes zijn slecht nieuws voor aandelen en vooral ongunstig voor de snelgroeiende tech- en chipbedrijven.

Beleggers reageerden ook op het nieuwste inflatiecijfer van de eurozone. De inflatie in het eurogebied koelde in februari iets af tot 8,5 procent, maar viel hoger uit dan gehoopt. Vooral de prijzen voor eten en drinken, alcohol en tabak blijven hard stijgen. De zogeheten kerninflatie, waarin de sterk schommelende prijzen van energie en voeding niet zijn meegenomen, kwam in februari zelfs uit op een nieuw recordniveau van 5,6 procent. De Europese Centrale Bank (ECB) zal de rente daardoor verder moeten verhogen om de inflatie te bestrijden.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,4 procent in de min op 746,58 punten. De MidKap verloor 0,3 procent tot 1012,07 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot 0,4 procent.

De chipbedrijven ASML en Besi waren de grootste dalers in de AEX, met minnen tot 2,2 procent. Ook branchegenoot ASMI (min 1,5 procent) zette de daling voort. Het chipbedrijf zakte een dag eerder al 6 procent na tegenvallende verwachtingen voor dit jaar. Techinvesteerder Prosus verloor 1,7 procent. Uitzender Randstad was koploper met een winst van dik 1 procent.

Unibail-Rodamco-Westfield (min 0,5 procent) liet weten goedkeuring te hebben gekregen van beursuitbater Euronext om de notering van de aandelen in Amsterdam te schrappen. Het vastgoedconcern zal daardoor vanaf 9 maart niet langer deel uitmaken van de AEX-index, maar blijft wel in de Franse CAC40-index. De laatste handelsdag in Amsterdam is op 27 april.

Ebusco steeg 1 procent. De fabrikant van elektrische bussen heeft in Zweden een opdracht gekregen voor 23 bussen. Ook bevat het contract met het Zweedse Svealandstrafiken een optie voor de aanschaf van nog eens 41 bussen.

In Brussel verloor AB InBev dik 1 procent. De grootste brouwer ter wereld, bekend van merken als Jupiler, Corona en Leffe, verkocht afgelopen jaar meer bier en zag de omzet stijgen. Wel daalde het volume in het vierde kwartaal onverwacht. Ook de verwachtingen voor dit jaar vielen tegen. Concurrent Heineken won 0,7 procent in Amsterdam. In Frankfurt zakte het Duitse chemiebedrijf Covestro 5,5 procent na tegenvallende resultaten.

De euro was 1,0616 dollar waard, tegenover 1,0675 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 78,31 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 84,91 dollar per vat.