Cryptobank Silvergate keldert in New York na zorgen voortbestaan

Cryptobank Silvergate Capital is donderdag keihard onderuitgegaan op Wall Street. Het bedrijf maakte bekend de publicatie van het jaarverslag uit te stellen om zo de cijfers nog eens goed te kunnen controleren. Ook waarschuwde het bedrijf dat het mogelijk “minder goed gekapitaliseerd” is. Silvergate staat onder druk door de ineenstorting van cryptobeurs FTX, die heeft geleid tot een kapitaaluitstroom van miljarden dollars bij de cryptobank.

Andere cryptobedrijven trokken hun handen af van Silvergate, dat haast 58 procent van zijn marktwaarde verloor. Onder meer Coinbase, Galaxy Digital, Gemini en Paxos Trust gaven aan geen nieuwe betalingen aan of van Silvergate meer te accepteren. Dat cordon sanitaire kan ervoor zorgen dat de problemen bij Silvergate nog groter worden.

Ook Tesla behoorde donderdag tot de dalers op de aandelenbeurzen in New York. Topman Elon Musk presenteerde tijdens een investeerdersdag de plannen voor de toekomst van de fabrikant van elektrische auto’s, maar het bleef bij weinig concrete beloftes. Musk liet daarbij weten tegen 2030 20 miljoen elektrische voertuigen per jaar te willen produceren en de productiekosten te willen halveren. De aankondiging van een kleiner en goedkoper Tesla-model, waar beleggers op hadden gehoopt, bleef echter uit. Het aandeel werd 5,9 procent lager gezet.

De algehele stemming op Wall Street was positief na een voorzichtig begin door rentevrees. De Dow-Jonesindex ging 1,1 procent omhoog tot 33.003,57 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,8 procent tot 3981,35 punten. Techbeurs Nasdaq dikte 0,7 procent aan tot 11.462,98 punten.

Macy’s ging ruim 11 procent omhoog. De warenhuisketen boekte in het afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht dankzij sterke verkopen van luxeartikelen tijdens de feestdagen. Het concern, dat onder meer eigenaar is van de luxewarenhuizen van Bloomingdale’s en de luxecosmeticawinkels van Bluemercury, blijft wel voorzichtig voor het huidige jaar en verwacht dat de omzet licht zal dalen.

Salesforce werd 11,5 procent meer waard. Het softwarebedrijf presteerde afgelopen kwartaal beter dan analisten en beleggers hadden verwacht en gaf een sterke prognose af voor dit jaar.

Snowflake zakte daarentegen meer dan 12 procent. Het cloudbedrijf, waar de Nederlander Frank Slootman topman is, zag het verlies afgelopen kwartaal verder oplopen ondanks een hogere omzet. Ook de vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen tegen omdat bedrijven de uitgaven aan clouddiensten heroverwegen.

De euro was 1,0598 dollar waard, tegenover 1,0593 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 77,94 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 84,50 dollar per vat.