Inflatie eurozone koelt iets af tot 8,5 procent in februari

Het dagelijks leven in de eurozone is in februari 8,5 procent duurder geworden dan een jaar eerder, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van voorlopige cijfers. Daarmee is het tempo waarin de consumentenprijzen stijgen in het eurogebied iets verder afgenomen ten opzichte van voorgaande maanden.

In januari bedroeg de inflatie nog 8,6 procent. In oktober kwam de inflatie nog uit op een record van 10,6 procent op jaarbasis. Het inflatiecijfer viel wel hoger uit dan de 8,3 procent die economen hadden voorzien. Ten opzichte van januari waren consumenten en bedrijven 0,8 procent duurder uit, terwijl was gerekend op een toename van 0,5 procent.

De inflatie laat daarmee al vanaf november een afkoeling zien. Dat komt vooral doordat benzine en diesel goedkoper zijn geworden ten opzichte van een maand eerder. Ook de gas- en elektriciteitsprijzen zijn aan het dalen. De energieprijzen zorgen desondanks nog altijd voor een groot deel van de geldontwaarding. Maar de prijzen voor eten en drinken, alcohol en tabak stijgen ook nog altijd hard en leverden in februari met 15 procent de grootste bijdrage aan de inflatie.

De zogeheten kerninflatie, waarin de sterk schommelende prijzen van energie en voeding niet zijn meegenomen, kwam in februari zelfs uit op een nieuw recordniveau van 5,6 procent, tegen het vorige record van 5,3 procent in januari. Dat inflatiecijfer speelt een belangrijke rol bij het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). ECB-president Christine Lagarde heeft al aangegeven dat de centrale bank voorlopig nog niet klaar is met het bestrijden van de inflatie en dat de rente deze maand en mogelijk daarna verder zal worden verhoogd.

Eerder op de dag maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) al bekend dat de inflatie in Nederland in februari is opgelopen tot 8,9 procent, volgens de Europese meetmethode. Dat was in januari 8,4 procent. In de Baltische staten is de inflatie nog altijd het hoogst in de eurozone. Van de grote landen die al gegevens aanleverden hebben Spanje (6,1 procent) en Frankrijk (7,2 procent) de laagste inflatie.