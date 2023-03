Inloggen voor belastingaangifte donderdag nog steeds moeizaam

Mensen die donderdagochtend belastingaangifte willen doen, hebben nog steeds moeite met inloggen via DigiD. Sinds woensdag is het mogelijk om belastingaangifte te doen, maar sindsdien is het systeem regelmatig overbelast en komen mensen die willen inloggen er vaak niet doorheen. Een woordvoerster van Logius, de beheerder van DigiD, bevestigt dat er donderdag nog steeds inlogproblemen zijn.

De Belastingdienst adviseert op Twitter om het later nog een keer te proberen. De zegsvrouw van Logius verwachtte woensdag dat het donderdag en vrijdag rustiger is en inloggen makkelijker gaat.

Volgens de woordvoerster is woensdag 400.000 keer per uur succesvol ingelogd. Logius meldde toen drie keer zoveel verzoeken te krijgen om in te loggen vergeleken met 1 maart vorig jaar. Waarom dit zo is, kon de woordvoerster niet zeggen.