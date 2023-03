Producenten: Europese consument heeft genoeg van prijsverhogingen

Europese consumenten lijken genoeg te hebben van de gestegen prijzen van onder meer voedsel en verzorgingsproducten. Verschillende bedrijven zagen de verkoop van hun producten de afgelopen tijd teruglopen. Onder hen levensmiddelenconcern Unilever en Reckitt Benckiser, het bedrijf achter schoonmaakmiddelenmerk Dettol en Durex-condooms.

Unilever verhoogde de prijzen in Europa vorig jaar met 8,3 procent. Daarna daalde de hoeveelheid verkochte producten met bijna 4 procent. Met name in Europa werd minder verkocht. Zo werden de producten van Unilever in Noord-Amerika nog duurder, maar daar liep het volume veel minder hard terug dan aan deze kant van de Atlantische Oceaan.

De producten van Reckitt Benckiser zijn vaak goed bestand tegen prijsstijgingen. Deze worden relatief minder vaak verkocht, maar worden door consumenten wel als essentieel gezien. Desondanks meldde het Britse bedrijf deze week een verkoopdaling van 5,8 procent. Dat komt mogelijk onder meer door een prijsverhoging in het vierde kwartaal van gemiddeld 12 procent. “Europeanen staan onder druk”, stelt topman van Reckitt Benckiser Nicandro Durante. Hij spreekt van een probleem met het vaststellen van de consumentenprijzen.

Omdat klanten wegblijven als de prijzen verder worden verhoogd, zullen kostenbesparingen steeds belangrijker worden. “Zoals je zou verwachten, wordt elke nieuwe prijsbeslissing moeilijker naarmate de inflatiecyclus langer duurt”, stelt Andre Schulten, financieel directeur van Procter & Gamble, het bedrijf achter Ariel-wasmiddel en Gilette-scheermesjes. “We doen er alles aan om kostenstijgingen te compenseren en de noodzaak van prijsverhogingen te minimaliseren.”

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldde donderdag dat het tempo waarin de prijzen in Nederland stijgen in februari is toegenomen ten opzichte van een maand eerder. Veel boodschappen werden vorige maand weer duurder. Nederland is niet het enige land waar de inflatie weer is toegenomen. Eerder deze week bleek al dat ook de Duitsers, Fransen en Spanjaarden in februari weer meer geld kwijt waren aan levensonderhoud.