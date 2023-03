Aandacht voor cijfers platenlabel UMG en Corbion op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag onder meer uit naar de resultaten van muzieklabel Universal Music Group (UMG) en speciaalchemiebedrijf Corbion. Buiten het Damrak opende Lufthansa de boeken. De Duitse concurrent van Air France-KLM is optimistisch over dit jaar na het sterke herstel in 2022. Beleggers verwerken daarnaast positief nieuws over de Chinese economie en de hogere slotstanden op Wall Street, waar de rentevrees weer wat afnam.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt dan ook hoger te beginnen aan de laatste dag van de week. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting in het groen openen. De Aziatische aandelenmarkten gingen vrijdag vooruit dankzij een sterk herstel van de Chinese dienstensector in februari. De Hang Seng-index in Hongkong stond tussentijds 1,2 procent in de plus en de Nikkei in Tokio sloot met een stevige winst van 1,6 procent. Ook in Japan nam de bedrijvigheid in de dienstensector vorige maand sterk toe.

AEX-bedrijf UMG zag de omzet in het slotkwartaal van 2022 flink stijgen, mede dankzij nieuwe albums van zangeres Taylor Swift en rapper Drake. De inkomsten van streamingabonnementsdiensten vielen zelfs een vijfde hoger uit. Dat is meer dan de losse streaminginkomsten, die zo’n 13 procent stegen. Aan fysieke muziekverkopen verdiende UMG ook meer, vooral omdat er meer elpees werden verkocht.

ING liet weten Karl Guha te willen benoemen tot voorzitter van de raad van commissarissen. De oud-topman van Van Lanschot Kempen volgt daarmee de huidige voorzitter Hans Wijers op, die onlangs zijn vertrek aankondigde.

Corbion zag de omzet en het bedrijfsresultaat afgelopen jaar flink stijgen. Topman Olivier Rigaud sprak van een sterke groei in een periode van ongekende kosteninflatie en knelpunten in de leveringsketen. Het bedrijf wist daarbij met succes de prijzen te verhogen om de hogere kosten te compenseren. Corbion handhaafde daarnaast de doelen op korte- en middellange termijn.

Logistiek vastgoedbedrijf CTP opende eveneens de boeken. Het bedrijf zag de huurinkomsten vorig jaar verder stijgen en keert meer dividend uit. Ook Hydratec Industries kwam met cijfers. De leverancier van industriƫle systemen en kunststof onderdelen zag de omzet vorig jaar stijgen tot een recordniveau. Het bedrijf gaf geen concrete prognose voor dit jaar, maar stelde wel het nieuwe jaar goed te zijn begonnen en een goed gevuld orderboek te hebben.

De euro was 1,0619 dollar waard, tegen 1,0593 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 77,94 dollar. Brentolie werd ook 0,3 procent goedkoper, op 84,50 dollar per vat.