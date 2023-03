ACM verbiedt fusie RTL en Talpa omdat tv kijken dan duurder wordt

Duurdere televisiereclames en -abonnementen zijn voor de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een belangrijke reden geweest om de fusie tussen RTL Nederland en Talpa te verbieden. Dat staat in het officieel gepresenteerde besluit door de toezichthouder, die in januari al bij de twee mediabedrijven had aangegeven dat zij geen toestemming krijgen voor hun plannen. Op basis daarvan trokken RTL en Talpa zelf de stekker uit de fusie, maar nu is ook de ACM zo ver om de beslissing officieel te presenteren.

RTL en Talpa zouden bij een fusie te veel macht krijgen, is de ACM van mening. “Telecomaanbieders zoals KPN of VodafoneZiggo zouden na de overname niet om RTL/Talpa heen kunnen. De combinatie kan na de overname dan ook hogere prijzen rekenen om opgenomen te worden in het zenderaanbod. Dat betekent dat consumenten meer gaan betalen voor een televisieabonnement”, motiveert de toezichthouder.

Ook adverteerders zouden waarschijnlijk last krijgen van de fusie. “Adverteerders hebben dan weinig andere mogelijkheden om op televisiezenders te adverteren. Dat zou betekenen dat RTL/Talpa de prijzen kan verhogen. Hogere advertentieprijzen leiden uiteindelijk tot hogere prijzen voor consumenten”, aldus de ACM.

Verder zijn onlinereclames nog geen volwaardig alternatief voor advertenties op televisie, zegt de ACM. “Dat betekent dat als de prijzen van televisieadvertenties stijgen, adverteerders niet kunnen uitwijken naar onlineadvertenties. Daardoor zou de combinatie RTL/Talpa de prijzen voor televisiereclame ongestraft kunnen verhogen.”

Talpa en RTL Nederland kondigden de fusieplannen in juni 2021 aan. Door de samenvoeging zouden tv-zenders als RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL Z, SBS6, Net 5, Veronica en SBS9 en radiozenders Sky Radio, Veronica, 538 en Radio10 onder één dak komen. De mediabedrijven zeiden een vuist te willen maken op de advertentiemarkt tegen grote techbedrijven als Google en Facebook. Maar volgens de waakhond krijgt een fusiebedrijf te veel marktmacht, zelfs na een voorstel om een deel van de advertentieactiviteiten af te stoten.