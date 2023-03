AEX wint daags voor jubileum, platenlabel UMG zakt na cijfers

De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met winsten het weekend ingegaan. De AEX-index, die zaterdag precies 40 jaar oud is, kreeg een zetje omhoog doordat de vrees voor verdere renteverhogingen voor even naar de achtergrond verdween. Platenlabel Universal Music Group (UMG) profiteerde niet van het optimisme en verloor aan waarde na de publicatie van zijn jaarcijfers.

De AEX-index won daags voor het jubileum 0,7 procent tot 760,57 punten, waarbij veel techbedrijven in de hoofdindex terrein wonnen. Zo voerden betalingsverwerker Adyen en chiptoeleverancier ASMI de graadmeter aan met winsten tot 4 procent. Dit zijn vaak de aandelen die gevoelig zijn voor nieuws over hogere of lagere rentes.

Op dat vlak kwam er nieuws uit de Verenigde Staten. De baas van de lokale afdeling in Atlanta van de Federal Reserve verklaarde eerder deze week dat de Amerikaanse centralebankenkoepel mogelijk deze zomer een pauze kan inlassen met de renteverhogingen. Beter dan verwachte cijfers over de Chinese industrie zorgden ook voor optimisme op de Europese handelsvloeren.

De MidKap in Amsterdam steeg 0,7 procent tot 1023,23 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,6 procent. De beurs in Londen steeg een fractie.

UMG verloor uiteindelijk 1,6 procent. Het muziekconcern zag de omzet in 2022 flink stijgen, mede dankzij nieuwe albums van zangeres Taylor Swift en rapper Drake. De nettowinst daalde wel, doordat de belangen van UMG in streamingdiensten als Spotify en Tencent Music minder waard werden. Analisten van ING, die zelf positief reageerden op het cijferbericht, wijzen erop dat een nieuw beloningsplan voor personeel beleggers mogelijk schrik aanjaagt.

Ook de resultaten van Corbion konden beleggers niet bekoren, ondanks de gestegen omzet en operationele winst vorig jaar. Het aandeel werd bijna 12 procent lager gezet en was daarmee veruit de grootste daler in de MidKap.

In Frankfurt steeg Lufthansa bijna 5 procent. De Duitse luchtvaartgroep keerde afgelopen jaar terug naar winst door het sterke herstel van de coronacrisis. Ook dit jaar denkt het concern flink meer inkomsten te halen omdat mensen weer vaker met het vliegtuig op reis gaan. De groep, die naast Lufthansa ook uit onder meer Brussels Airlines en Eurowings bestaat, denkt bijvoorbeeld te kunnen profiteren van de vraag naar zomervakanties richting landen rond de Middellandse Zee. Concurrent Air France-KLM won 2,4 procent in Amsterdam.

De euro was 1,0605 dollar waard, tegen 1,0593 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent meer op 79,09 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 85,38 dollar per vat.