Amazon legt bouw tweede hoofdkantoor voorlopig stil

Webwinkel Amazon legt de bouw van een tweede hoofdkantoor voorlopig stil. Het bedrijf heeft veel werknemers ontslagen en ook is de vraag naar meer kantoorruimte afgenomen nu meer medewerkers vanuit huis werken.

Het was de bedoeling dat in 2030 zo’n 25.000 nieuw aan te nemen medewerkers aan de slag zouden gaan in het nieuwe kantoor in Arlington in de staat Virginia. Voor de bouw van het kantoor in Arlington heeft Amazon zo’n 2,5 miljard dollar uitgetrokken.

Amazon wil een grote campus bouwen in de stad vlakbij hoofdstad Washington D.C. Het eerste deel, waar 8000 medewerkers terecht kunnen, is bijna klaar. Maar de bouw van drie grote kantoortorens en een conferentiecentrum van ruim honderd meter hoog gaat voorlopig niet door. Die bouwpauze zal voor vertraging zorgen bij de volledige oplevering van het tweede hoofdkantoor.

Nadat Amazon had aangekondigd een tweede hoofdkantoor in de Verenigde Staten te willen openen, barstte een strijd los tussen Amerikaanse staten om die vestiging binnen te halen. Zo’n belangrijke locatie van het techbedrijf zou veel extra banen en bedrijvigheid opleveren, was daarbij de gedachte. Lokale overheden in Virginia hebben Amazon uiteindelijk zo’n 800 miljoen dollar aan belastingvoordelen en verbeteringen aan de infrastructuur toegezegd.

De webwinkel had in eerste instantie de campus willen opsplitsen tussen Arlington en de wijk Queens in de stad New York. Maar lokale politici, vakbonden en buurtbewoners zagen de komst van het bedrijf niet zitten. Wel komt er nog een ‘hub’ in de stad Nashville in de staat Tennessee. Die is goed voor zo’n 5000 banen.

Het huidige hoofdkantoor van het bedrijf staat in Seattle, Washington. Daar werken ruim 40.000 mensen.