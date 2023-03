Betaald Twitter-abonnement ook in Nederland te koop

Het betaalde abonnement voor Twitter is nu ook in Nederland verkrijgbaar. Gebruikers van de mobiele app of desktopversie krijgen op hun startpagina een icoontje te zien met de naam Twitter Blue, zoals de extra dienst heet. Wie daarop klikt, kan zich abonneren.

Wie het abonnement via de website van Twitter afsluit voor een heel jaar betaalt 84 euro, of 8 euro per maand voor de maandelijks opzegbare variant. Maar wie via de iPhone of Android-smartphone zo’n contract wil afsluiten, is per jaar tientjes meer kwijt.

Voor dat geld komen komen antwoorden op tweets hoger te staan. Ook kunnen Twitteraars met een Blue-abonnement hun berichtjes na het publiceren nog aanpassen en krijgen ze minder advertenties te zien.

Twitter Blue bestond al voor Elon Musk vorig jaar Twitter kocht voor 44 miljard dollar, maar na die aankoop voerde hij veel veranderingen door bij het abonnement om meer inkomsten te genereren naast de advertentie-opbrengsten. De bekendste aanpassing is dat Blue-leden nu het blauwe vinkje krijgen dat eerder aangaf dat een gebruiker van Twitter daadwerkelijk was voor diegene zich uitgaf.

De eerste keer dat Twitter de blauwe vinkjes te koop aanbood, verzandde in chaos. Direct na de introductie deden veel mensen zich voor als bekende bedrijven, sterren en politici met de authenticatievink. Nu worden alle accounts die een Blue-abonnement afsluiten nogmaals gecheckt om herhaling te voorkomen.

Vooralsnog lijkt Twitter Blue geen groot succes. Volgens Amerikaanse technieuwswebsites zijn er slechts enkele honderdduizenden abonnees, maar Twitter maakt die cijfers zelf niet openbaar. Daarmee zou nog geen 1 procent van alle mensen op Twitter betalen voor de extra’s die Blue biedt.

Volgens nieuwssite TechCrunch is Twitter Blue uitgebreid naar in totaal 20 Europese landen. Daarmee komt het totaal uit op 35 landen.