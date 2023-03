Beurzen Azië stijgen na sterk herstel Chinese dienstensector

De Aziatische aandelenbeurzen wonnen vrijdag terrein. Beleggers trokken zich op aan een sterk herstel van de Chinese dienstensector in februari, die volgde op het loslaten van het strenge coronabeleid in het land. Ook werd de stemming gesteund door de hogere slotstanden op Wall Street, waar de rentevrees weer wat afnam na uitlatingen van Fed-bestuurder Raphael Bostic. De president van de Federal Reserve Bank of Atlanta verklaarde namelijk voorstander te zijn van kleine renteverhogingen van een kwart procentpunt.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1 procent in de plus en de hoofdindex in Shanghai klom 0,4 procent. Gegevens van marktonderzoekers Caixin en S&P Global lieten zien dat de Chinese dienstensector vorige maand in het snelste tempo is gegroeid in zes maanden tijd. Eerder deze week meldde de Chinese overheid al dat de bedrijvigheid in de omvangrijke industriesector van het land in februari is toegenomen tot het hoogste niveau in meer dan tien jaar.

De Chinese economie toont daarmee een sterk herstel sinds het land eind vorig jaar het strikte zerocovidbeleid liet varen. Beleggers zijn dan ook benieuwd naar de groeidoelstelling voor de op een na grootste economie ter wereld voor dit jaar. Die zal namelijk worden afgegeven tijdens het Nationale Volkscongres, dat aankomend weekend begint. Economen houden rekening met een groeidoelstelling van tussen de 5 en 6 procent.

Ook in Japan was sprake van positief nieuws over dienstensector. Daar nam de bedrijvigheid in de sector vorige maand het sterkst toe sinds juni 2022. Ook zakte de werkloosheid in de op twee na grootste economie ter wereld in januari tot het laagste niveau sinds begin 2020 en nam de inflatie in de hoofdstad Tokio in februari af. De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, sloot mede daardoor 1,6 procent hoger. Fast Retailing, de eigenaar van kledingketen Uniqlo, behoorde tot de grootste stijgers met een winst van bijna 4 procent.

SoftBank daalde 0,2 procent. De grote Japanse techinvesteerder kondigde aan de Britse chipontwikkelaar Arm dit jaar alleen naar de beurs in New York te willen brengen. Vorig jaar pauzeerde SoftBank zijn plannen voor een beursgang van Arm in Londen vanwege de politieke onzekerheid in het Verenigd Koninkrijk. In Zuid-Korea won de Kospi 0,3 procent en de Australische All Ordinaries klom 0,4 procent.