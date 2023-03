Lidl moet van Arbeidsinspectie maatregelen nemen vanwege werkdruk

Lidl moet van de Nederlandse Arbeidsinspectie maatregelen nemen voor het aanpakken van de werkdruk bij de supermarktketen. Na klachten van vakbond FNV heeft de inspectie een overtreding geconstateerd bij Lidl. Volgens de vakbond dreigt een boete voor Lidl als de super geen actie onderneemt om de overtreding op te heffen.

FNV klaagt al jaren over de werkdruk bij Lidl, maar de keten zou daar telkens maar niets aan willen doen. “Sterker nog, ze reageren niet eens”, zegt FNV-bestuurder Fatma Bugdayci. “Wij hebben bij de directie talloze rapporten, onderzoeken en enquĂȘtes op tafel gelegd, waaruit blijkt dat er sprake is van onacceptabel hoge werkdruk, mensen ervaren hierdoor grote werkstress.”

De vakbondsvrouw stelt dat de werkdruk bij Lidl volgens onderzoek van FNV veel hoger ligt dan het landelijk gemiddelde. Sommige werknemers zouden na het uitklokken ook gratis doorwerken om hun werk af te krijgen. Het probleem zou hem vooral zitten in de manier waarop het winkelpersoneel wordt ingezet. Ook voldeed Lidl volgens een eerdere melding van de vakbond niet aan de wettelijke verplichting als het gaat om de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

Bugdayci vindt het goed nieuws dat de Arbeidsinspectie Lidl nu een “fikse tik op de vingers” heeft gegeven. “Lidl moet nu echt wat gaan doen aan de ongezonde werkdruk waar heel veel medewerkers last van hebben.” Lidl was vrijdagochtend zelf niet bereikbaar voor commentaar. De keten telt zo’n 440 winkels in Nederland en er werken rond de 20.000 mensen.