Luchtvaartbranche wil via kort geding krimp Schiphol voorkomen

De luchtvaartbranche spant een kort geding aan tegen de overheid vanwege de voorgenomen krimp van Schiphol. Onder meer KLM, Transavia, TUI en Corendon willen dat de krimp naar 460.000 vluchten per jaar van tafel gaat. Die krimp zou in strijd zijn met nationale, Europese en internationale regelgeving. Ook heeft de overheid volgens de maatschappijen geen alternatieven onderzocht.

Behalve de genoemde luchtvaartmaatschappijen hebben ook KLM-partner Delta Air Lines en de Britse budgetluchtvaartmaatschappij easyJet zich bij het initiatief aangesloten. Ook de branchevereniging voor in Nederland actieve luchtvaartbedrijven BARIN ondersteunt de gang naar de rechter, net als brancheverenigingen Airlines for Europe (A4E) en de European Regions Airline Association (ERA).

De luchtvaartmaatschappijen wijzen op het belang van een goed verbindingennetwerk op Schiphol. Dat deed KLM al eerder; het bedrijfsmodel van die luchtvaartmaatschappij is daarop ingericht. Maar ook stellen ze dat de capaciteitsreductie de Nederlandse economie zou schaden en dat de luchtvaart “aantoonbaar resultaat boekt als het gaat om minder CO2-uitstoot en geluid”.

KLM Groep, waar ook Transavia, Martinair en KLM Cityhopper onder vallen, spant het kort geding aan. Het bedrijf is goed voor 60 procent van de luchtvaart vanaf Schiphol. “Wij omarmen de doelstellingen voor minder geluid en CO2”, zegt topvrouw Marjan Rintel van KLM.

“Daarom investeren we miljarden in vlootvernieuwing en de inkoop van duurzame luchtvaartbrandstof. Uiteindelijk geeft dat meer resultaat op het gebied van geluid en klimaat, terwijl het netwerk van 170 bestemmingen wereldwijd in stand kan worden gehouden”, aldus Rintel. “Bij de overheid vinden we helaas geen gehoor. Dat is de reden dat we ons gedwongen zien de stap naar de rechter zetten.”

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat in een reactie weten niet op de inhoudelijke argumenten van de organisaties in te kunnen gaan nu de zaak voor de rechter komt. Wel zegt het departement dat het aantal vliegbewegingen omlaag moet vanwege de omwonenden en het milieu en dat het nog altijd de bedoeling is om het aantal vliegbewegingen in november volgend jaar te verlagen tot 440.000.

Schiphol zegt het in een reactie te betreuren dat de maatschappijen zich genoodzaakt voelen om een kort geding aan te spannen, waarin Schiphol zelf ook wordt gedagvaard. “Ons standpunt verandert evenwel niet. Wij zien een vermindering naar 460.000 vluchten als noodzakelijke tussenstap.” Via een nieuw luchthavenverkeersbesluit met daarin harde grenzen voor geluid en uitstoot zou nieuwe groei van Schiphol later ook weer tot de mogelijkheden moeten gaan behoren, schreef de luchthaven onlangs al in een zienswijze op de plannen voor krimp van de luchtvaart.

Behalve in dit kort geding zal de Staat de krimpbeslissing ook in een ander kort geding moeten verdedigen. De internationale luchtvaartbranchevereniging IATA spant dat samen met een groep andere luchtvaartmaatschappijen aan.