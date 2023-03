Lufthansa optimistisch over 2023 na sterke resultaten

De Duitse luchtvaartgroep Lufthansa verwacht dit jaar flink meer inkomsten omdat mensen na de coronacrisis weer vaker met het vliegtuig op reis gaan. Dat meldt Lufthansa bij de publicatie van de jaarcijfers. Het concern denkt onder meer te kunnen profiteren van de vraag naar zomervakanties richting landen rond de Middellandse Zee.

De winst voor aftrek van rente en belastingen kwam in 2022 uit op 1,5 miljard euro op een omzet van 32,8 miljard euro. Een flinke verbetering ten opzichte van een jaar eerder, toen er onder de streep een verlies van 1,7 miljard euro stond bij een omzet van 16,8 miljard euro. Dat jaar had de luchtvaartsector nog veel last van de reisbeperkingen, die wereldwijd werden ingesteld vanwege de coronapandemie.

Maar na het opheffen van deze beperkingen, maakte de sector een stevige comeback waar ook Lufthansa de vruchten van plukt. Onder de luchtvaartgroep vallen maatschappijen als Brussels Airlines, Eurowings en Lufthansa German Airlines. Desondanks ligt het aantal reizigers nog niet op het niveau van voor de pandemie. Ook voor dit jaar verwacht Lufthansa dat niveau nog niet te gaan halen. Het luchtvaartconcern gaat uit van een capaciteit van 85 tot 90 procent ten opzichte van voor voor de crisis.

Afgelopen jaar lag die capaciteit nog op 72 procent, aldus Lufthansa. Dat kwam met name door wereldwijde personeelstekorten in de luchtvaart. Om luchthavens te ontlasten moesten veel luchtvaartmaatschappijen vluchten annuleren. Voor het eerste kwartaal van dit jaar verwacht Lufthansa daar ook nog last van te ondervinden, waardoor het bedrijf uitgaat van een capaciteit van 75 procent ten opzichte van 2019, het laatste jaar voor de crisis.