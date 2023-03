Modeketen Peek & Cloppenburg vraagt uitstel van betaling aan

De Duitse modeketen Peek & Cloppenburg heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het bedrijf, dat vijf winkels in Nederland heeft, wil op die manier tijd krijgen om een al ingezette reorganisatie te kunnen versnellen. Alle 67 filialen in Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Polen blijven open.

Peek & Cloppenburg wil het geld dat het bespaart door voorlopig geen schuldeisers te betalen inzetten om het concern “aan te passen aan de veranderde marktomstandigheden in Duitsland” en “zich te positioneren voor de toekomst”. Uitstel van betaling is vaak een voorbode van faillissement.

Tijdens de coronapandemie zakte de omzet van Peek & Cloppenburg twee jaar lang hard in. Het bedrijf leed in 2020 en 2021 honderden miljoenen euro’s verlies, liet topman Steffen Schüller weten. Volgens Schüller, die pas sinds juni aan het roer staat, zijn consumenten voorzichtig geworden. Hij noemde de oorlog in Oekraïne, gestegen kosten, leveringsproblemen, stijgende rente en de lichte recessie als zaken die de situatie van de winkelketen hebben beïnvloed.

Peek & Cloppenburg werd door twee Duitsers in 1869 in Nederland opgericht. Het Duitse bedrijf ging in 1901 van start. Op het hoogtepunt waren er tientallen winkels in Nederland, maar inmiddels zijn er alleen nog filialen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Almere en winkelcentrum Mall of the Netherlands in Leidschendam.