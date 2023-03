Oud-topman Van Lanschot volgt rvc-chef Hans Wijers op bij ING

ING heeft een opvolger gevonden voor Hans Wijers die vertrekt als voorzitter van de raad van commissarissen (rvc) van de bank. De oud-minister wordt per 1 juli opgevolgd door Karl Guha, een ervaren bankier die jarenlang topman was van de beursgenoteerde vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen.

Vorige maand werd bekend dat de inmiddels 72-jarige Wijers, een bekend gezicht in het Nederlandse bedrijfsleven, zijn taken bij ING later dit jaar “om persoonlijke redenen” wilde overdragen. Wijers was in de jaren 90 minister van Economische Zaken voor D66 in het eerste kabinet-Kok en was later onder meer topman van verf- en chemieconcern AkzoNobel. Hij stond bekend om zijn vele commissariaten, vandaar dat hij ook meerdere keren bovenaan eindigde in de Volkskrant Top 200 van invloedrijkste Nederlanders.

Ook voor Guha is ING straks niet de enige werkgever. Hij is ook niet-uitvoerend bestuurder bij SHV, het bedrijf van zakenfamilie Fentener van Vlissingen, en adviseur bij Goldman Sachs en McKinsey. In het verleden werkte Guha ook voor ABN AMRO en de grote Italiaanse bank UniCredit. Van 2013 tot 2021 had hij de leiding bij Van Lanschot Kempen.

ING laat weten dat de voorgestelde benoeming van Guha tot lid van het toezichtsorgaan van het financiƫle concern inmiddels is goedgekeurd door de Europese Centrale Bank (ECB). Die voordracht wordt in april ook nog aan de aandeelhouders voorgelegd.