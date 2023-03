Platenlabel UMG onderaan in hogere AEX na cijfers

Universal Music Group (UMG) was vrijdag de grootste daler in de AEX-index op het Damrak, die een winst liet zien. Het muziekconcern zag de omzet in 2022 flink stijgen, mede dankzij nieuwe albums van zangeres Taylor Swift en rapper Drake. De nettowinst daalde wel, doordat de belangen van UMG in streamingdiensten als Spotify en Tencent Music afgelopen jaar minder waard werden. Het aandeel verloor 3,6 procent.

Ook de resultaten van Corbion konden beleggers niet bekoren. Het speciaalchemiebedrijf zag de omzet en het bedrijfsresultaat afgelopen jaar flink stijgen. Topman Olivier Rigaud sprak van een sterke groei in een periode van ongekende kosteninflatie en knelpunten in de leveringsketen. Het bedrijf wist daarbij met succes de prijzen te verhogen om de hogere kosten te compenseren. Het aandeel werd desondanks ruim 7 procent lager gezet en was daarmee veruit de grootste daler in de MidKap.

De algehele stemming op de Europese markten was positief. Een sterker dan verwachte groei van de Chinese dienstensector zorgde daarbij voor optimisme over het herstel van de op één na grootste economie ter wereld. Ook schoven beleggers de inflatie- en rentezorgen weer even aan de kant.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent hoger op 757,95 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 1017,88 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 0,8 procent.

De chipbedrijven ASML, Besi en ASMI stonden in de kopgroep van de AEX, met plussen tot 1,6 procent. Ook staalconcern ArcelorMittal en fintechbedrijf Adyen deden goede zaken met winsten van 1,5 procent. Naast UMG waren levensmiddelenconcern Unilever en olie- en gasproducent Shell de enige dalers, met minnen tot 0,2 procent.

ING won 0,6 procent. De bank liet weten Karl Guha te willen benoemen tot voorzitter van de raad van commissarissen. De oud-topman van Van Lanschot Kempen volgt daarmee de huidige voorzitter Hans Wijers op, die onlangs zijn vertrek aankondigde.

In Frankfurt steeg Lufthansa dik 2 procent. De Duitse luchtvaartgroep keerde afgelopen jaar terug naar winst door het sterke herstel van de coronacrisis. Ook dit jaar denkt het concern flink meer inkomsten te halen omdat mensen weer vaker met het vliegtuig op reis gaan. De groep, die naast Lufthansa ook uit Brussels Airlines en Eurowings bestaat, denkt onder meer te kunnen profiteren van de vraag naar zomervakanties richting landen rond de Middellandse Zee. Concurrent Air France-KLM won 1,8 procent in Amsterdam.

De euro was 1,0611 dollar waard, tegen 1,0593 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 78,06 dollar. Brentolie werd ook 0,1 procent goedkoper, op 84,63 dollar per vat.