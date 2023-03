Shell stapt definitief uit Russisch project Salym

Shell is definitief niet meer betrokken bij het Russische project Salym, meldt het bedrijf vrijdag. Shell zat voor 50 procent in het project in West-Siberië, samen met het Russische Gazprom Neft.

Vorig jaar februari kondigde Shell al aan te stoppen met Salym. Het Britse gas- en olieconcern meldde toen volledig uit Rusland te willen vertrekken vanwege de oorlog in Oekraïne. Het oliebedrijf heeft zijn belang aan Gazprom verkocht. Shell heeft 233 miljoen euro afgeschreven voor het beëindigen van het belang in Salym.

In augustus oordeelde een rechter in Rusland dat het project volledig onder controle van Moskou moest komen. Daarmee kon de Russische president Vladimir Poetin bepalen of buitenlandse aandeelhouders hun belang in het project konden behouden.

Shell boorde samen met Gazprom naar schalieolie in Siberië.