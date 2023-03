STAP-budget vanaf vrijdag 17 maart weer aan te vragen

Het is vanaf vrijdag 17 maart weer mogelijk om STAP-budget aan te vragen, meldt uitvoeringsinstantie UWV. Het was de bedoeling dat het budget afgelopen dinsdag weer beschikbaar was, maar het onlineloket was onbereikbaar. Te veel mensen wilden inloggen en ook een technische fout zorgde voor problemen.

Volgens het UWV stonden een uur voor de opening van het loket ongeveer 300.000 mensen in de wachtrij om het scholingsbudget van 1000 euro aan te vragen, ongeveer twee keer zo veel als tijdens vorige rondes. Ook was er een storing door een technische update.

De uitvoeringsinstantie weet inmiddels wat het probleem is en werkt nu aan een oplossing. Het is de bedoeling dat het loket op de 17e om 10.00 uur ’s ochtends weer opengaat. Het UWV denkt nu wel “extreme drukte” aan te kunnen. “Komende week doen we nog extra tests om er echt zeker van te zijn dat alles werkt.” Verder wil het UWV belangstellenden de tijd geven zich goed voor te bereiden op het nieuwe aanvraagmoment, vandaar de keuze voor 17 maart.

Het UWV biedt nogmaals zijn excuses aan voor de chaos. “We hebben ontzettend veel burgers en opleiders moeten teleurstellen”, zegt STAP-manager Ronald van Zijp. “Dat spijt ons enorm.” Volgens hem werd het “al vrij snel” duidelijk dat een oplossing niet op korte termijn zou lukken.

Iedereen van 18 jaar en ouder kan het budget aanvragen, mits diegene geen AOW ontvangt. Wel gelden er inmiddels aangescherpte eisen voor aanbieders om misbruik tegen te gaan. Aanbieders mogen jaarlijks niet meer dan 300 deelnemers per opleiding toelaten. Ook worden opleiders “die snoepreisjes of cadeaus aanbieden aangepakt”.