Storingen inloggen met DigiD voor belastingaangifte zijn opgelost

Mensen die belastingaangifte willen doen, kunnen vrijdag zonder problemen inloggen op DigiD. Sinds woensdag kan belastingaangifte worden gedaan, maar sindsdien was het systeem regelmatig overbelast en was inloggen op DigiD soms niet mogelijk. Een woordvoerster van Logius, de beheerder van DigiD, zegt dat de storingen inmiddels zijn opgelost.

Donderdag heeft Logius de inlogcapaciteit stapsgewijs verhoogd om de storingen te verhelpen. Woensdag wilde het bedrijf de capaciteit niet verder uitbreiden omdat toen het risico bestond dat DigiD helemaal niet meer zou werken.

Logius meldde eerder dat het systeem vanaf woensdagavond is geanalyseerd en verder geoptimaliseerd. Hierdoor kon het systeem een capaciteitsverhoging daarna wel aan.

Tot die verhoging kon het systeem 400.000 inlogpogingen per uur aan. Hoeveel mensen na de opschaling konden inloggen is niet bekend. Door de problemen was het ook moeilijker om in te loggen bij andere organisaties waarbij DigiD nodig is, zoals zorgverzekeraars en uitkeringsinstantie UWV.