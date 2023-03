Techbedrijven winnen fors op optimistisch Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met forse winsten de handel uitgegaan, waarmee ze ook over een hele week gezien terrein hebben gewonnen. Vooral techbedrijven waren op de laatste dag van de handelsweek gewild, met winsten voor zwaargewichten uit de sector zoals Amazon, Apple en Facebook-moederbedrijf Meta.

Beleggers die speculeren op meevallend rentebeleid van de Federal Reserve kregen de overhand. Zij voelden zich gesterkt door uitlatingen van een lokale baas van de centralebankenkoepel uit Atlanta, die liet doorschemeren dat de Fed deze zomer mogelijk een pauze inlast in het verhogen van de rente. Dat kan betekenen dat de rentes niet hoger uitkomen dan waar financiƫle markten rekening mee hielden, wat gunstig is voor de waardering van aandelen.

Van de bekendste graadmeters in New York steeg de door techbedrijven gedomineerde Nasdaq het hardst. Die won 2 procent tot 11.689,01 punten. Amazon, Apple, Microsoft, Facebook-moeder Meta en Google-eigenaar Alphabet wonnen tot ruim 6 procent. Bij Apple speelde ook een positief analistenrapport van Morgan Stanley mee.

De Dow-Jonesindex won 1,2 procent tot 33.390,97 punten. De breder samengestelde S&P 500 won 1,6 procent tot 4045,64 punten.

Tesla was ook een opvallende winnaar en eindigde bijna 4 procent hoger. De fabrikant van elektrische auto’s verloor een dag eerder nog bijna 6 procent na een tegenvallende presentatie van zijn toekomstplannen.

Ook Tesla’s beoogde concurrent Rivian, die elektrische pick-uptrucks maakt, won aan waarde en noteerde 7,6 procent hoger. Het bedrijf heeft volgens persbureau Bloomberg aan het personeel laten weten dit jaar 62.000 auto’s te kunnen maken. Dat zou meer zijn dan het productiedoel dat het bedrijf vorige maand wereldkundig maakte.

Dell Technologies verloor bijna 1 procent. De computerfabrikant, die in februari aankondigde duizenden werknemers te ontslaan, boekte in het laatste kwartaal van 2022 meer omzet en winst dan kenners hadden verwacht. De vooruitzichten van het bedrijf stelden echter teleur.

Cryptobank Silvergate Capital won bijna 1 procent na een dag eerder bijna 60 procent aan beurswaarde te hebben verloren door zorgen over het voortbestaan van het bedrijf. Silvergate staat onder druk door de ineenstorting van cryptobeurs FTX, die heeft geleid tot een kapitaaluitstroom van miljarden dollars bij de cryptobank.

De euro was 1,0634 dollar waard, tegen 1,0605 bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,1 procent meer op 79,79 dollar. Brentolie werd 1,4 procent duurder op 85,93 dollar per vat.