Vakbonden: stakingskas is nog lang niet leeg

De stakingskas van FNV en CNV is volgens de vakbonden nog lang niet leeg, ondanks de vele stakingen die ze momenteel organiseren. “We hebben diepe zakken”, zo klinkt het bij de FNV. Ook bij de CNV is er naar eigen zeggen nog “voldoende” geld over. Het kasgeld zou “geen enkele belemmering” opleveren voor het opzetten van nieuwe acties.

Donderdag waarschuwde CNV-voorzitter Piet Fortuin al dat de huidige stakingsgolf in Nederland de komende tijd zal aanhouden. Vanwege de hoge inflatie zou de vakbond misschien wel maanden willen doorgaan met de stakingen, net zo lang tot werkgevers met hogere lonen komen die de prijsstijgingen compenseren.

Met de acties in het streekvervoer en binnenkort bijvoorbeeld een staking van ziekenhuispersoneel, timmert de FNV eveneens hard aan de weg als het gaat om het organiseren van stakingen. De bond sprak eerder al van een “stakingsstorm”.

Door dit soort opmerkingen rijst de vraag of de bonden zo lang doorstaken wel kunnen betalen. Maar dat is volgens een woordvoerster van de CNV geen probleem. Ze benadrukt dat de kas jarenlang gevuld is met ledencontributies. Navraag bij de FNV leert ook dat het gaat om een pot die verspreid over jaren is opgebouwd. Precieze bedragen willen de bonden alleen niet noemen.

In het streekvervoer is de hevigheid van de acties de laatste dagen wel afgenomen. Vorige maand legden buschauffeurs nog een week lang het werk neer, momenteel zijn de bonden bezig aan een actietraject waarbij in een periode van zes weken vijftien dagen wordt gestaakt.

“Staken is echt de laatste strohalm die mensen hebben om werkgevers duidelijk te maken dat de maat vol is. Dat doe je niet voor je plezier”, legt FNV-bestuurder Marijn van der Gaag uit. Het werk neerleggen en niet meer aan het werk gaan tot er een cao-akkoord ligt, vindt hij “te veel een alles-of-niets-strategie”. Hij erkent dat de bond bij de acties ook rekening moet houden met de publieke opinie.

Wat eveneens meespeelt is de hoogte van de vergoeding die stakende vakbondsleden krijgen. Volgens Van der Gaag komt die bij de eerste vijf dagen staken neer op 70 euro netto per dag, daarna is het 94 euro per dag. Dat betekent volgens hem dat de stakende buschauffeurs elke dag dat ze het werk neerleggen tientallen euro’s minder krijgen dan wanneer ze gewoon zouden werken.

“Dan kun je natuurlijk besluiten om de stakingsvergoedingen te verhogen. Maar die zijn zo afgestemd dat de kas niet te snel leeg raakt. Er moet ook genoeg geld overblijven om in andere sectoren actie te voeren”, aldus de FNV’er.