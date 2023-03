CNV: dubbele stakingsuitkering blijft toch mogelijk

Een dubbele stakingsuitkering blijft toch mogelijk, als je maar voor 6 maart vakbondslid bent geworden. Dat meldt vakbond CNV zaterdag op de website. Vrijdag verstuurde de bond nog een nieuwsbrief aan leden met daarin de aankondiging om de praktijk een halt toe te roepen dat de stakers in het streekvervoer zowel bij FNV als bij CNV een stakingsuitkering kunnen opstrijken.

Een stakingsuitkering is een financiële vergoeding van vakbonden voor leden die niet krijgen doorbetaald door hun werkgever wanneer zij staken. De uitkering wordt betaald uit de stakingskas. De bonden merkten dat sommige stakers lid werden van zowel FNV als CNV om twee stakingsvergoedingen tegelijk te krijgen.

Dan kan de dagelijkse vergoeding oplopen tot bijna 190 euro netto. In sommige gevallen is dat meer dan wat het stakend personeel normaal op een dag verdient. Het gaat om een praktijk waar de bonden niet gelukkig mee zijn, vandaar dat vrijdag werd aangekondigd dat het straks niet meer mogelijk is om bij zowel CNV als FNV een stakingsuitkering te declareren wanneer je lid bent van beide bonden.

Op die beslissing komt CNV een dag later evenwel al weer enigszins terug. De bond benadrukt in de verklaring op de website nog steeds liever niet te hebben dat mensen een dubbele uitkering opstrijken. “Desondanks hebben wij onze beslissing heroverwogen en besloten om de dubbele uitkering alleen te weigeren voor degene die vanaf 6 maart 2023 nieuw lid worden.”

Waarom de vakbond precies een draai maakt, is niet duidelijk. De betrokken vakbondsbestuurders en woordvoerder van CNV waren niet bereikbaar voor commentaar. Mogelijk speelt mee dat er anders stakers dreigen af te haken. Stakers die maar van één bond een stakingsvergoeding krijgen, verdienen elke dag dat ze het werk neerleggen tientallen euro’s minder dan wanneer ze gewoon zouden werken.