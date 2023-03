Duitse wapenfabrikant wil tankfabriek bouwen in Oekraïne

De Duitse wapenfabrikant Rheinmetall voert “veelbelovende” gesprekken om een fabriek voor tanks te bouwen in Oekraïne. Dat heeft topman Armin Papperger gezegd in een interview met de krant Rheinische Post. Volgens hem zou het mogelijk moeten zijn om tot vierhonderd zogeheten Panther-tanks per jaar in elkaar te zetten in het met Rusland in oorlog verkerende land.

Voor het bouwen van de fabriek denkt Papperger ongeveer 200 miljoen euro nodig te hebben. Hij voegt eraan toe dat hij binnen twee maanden een beslissing over het plan verwacht. Nu wordt er nog gesproken met onder meer de Oekraïense regering. Ook stelt Papperger dat een dergelijke fabriek dan door een luchtverdedigingssysteem tegen Russische aanvallen zou kunnen worden beschermd.

Westerse landen sturen al veel wapens en sinds kort ook tanks naar Oekraïne om het land weerbaarder te maken tegen de Russische agressor. Maar volgens de topman van Rheinmetall hebben de Oekraïners nog altijd niet genoeg uitrusting om hun grondgebied volledig te heroveren. “Zelfs als Duitsland de driehonderd Leopard 2-tanks van de Bundeswehr zou aanbieden, zou dat lang niet genoeg zijn”, zegt hij, verwijzend naar het Duitse leger. Papperger geeft aan dat Oekraïne wel zeshonderd tot achthonderd tanks nodig heeft en dat de bouw van nieuwe tanks snel moet beginnen om dat mogelijk te maken.