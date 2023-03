Noodlijdende cryptobank Silvergate stopt met betalingsplatform

De noodlijdende cryptobank Silvergate heeft zijn betalingsplatform stopgezet vanwege de grote financiƫle problemen bij de onderneming. Dat is een aderlating want dat platform was eigenlijk het uithangbord van het Amerikaanse bedrijf en vormde een belangrijk knooppunt voor investeerders in de cryptowereld. Het systeem bood klanten de mogelijkheid om 24 uur per dag snel geld naar elkaar over te maken.

Silvergate staat onder druk door de eerdere ineenstorting van cryptobeurs FTX, die heeft geleid tot een kapitaaluitstroom van miljarden dollars bij de cryptobank. Het bedrijf maakte afgelopen week bekend de publicatie van het jaarverslag uit te stellen om zo de cijfers nog eens goed te kunnen controleren. Ook waarschuwde het bedrijf dat het mogelijk “minder goed gekapitaliseerd” is.

Beleggers maken zich inmiddels zorgen over het voortbestaan van Silvergate. Een en ander zorgde op de beurs in New York donderdag voor een koersval van bijna 60 procent voor de onderneming. Ook de koers van cryptomunt bitcoin ging hard onderuit. Onder meer Coinbase, Galaxy Digital, Gemini en Paxos Trust gaven op hun beurt aan geen nieuwe betalingen aan of van Silvergate meer te accepteren. Dat cordon sanitaire kan ervoor zorgen dat de problemen bij Silvergate nog groter worden.

De stap om het betalingsplatform stop te zetten zou zijn genomen met het oog op de risico’s die spelen. Andere diensten voor klanten blijven wel in de lucht. “Dit is een heel slecht teken”, zegt een deskundige van de Columbia Business School over de laatste ontwikkelingen. Als enige lichtpunt noemt hij dat veel mensen met crypto’s de afgelopen dagen al snel alle banden met Silvergate hebben verbroken, waardoor zij niet meer in de problemen kunnen worden meegesleurd.