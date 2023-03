Wereldbank: schade aardbevingen minimaal 39 miljard dollar

De Wereldbank schat dat de materiële schade van de aardbevingen in Turkije en Syrië in ieder geval oploopt tot meer dan 39 miljard dollar, omgerekend zo’n 37 miljard euro. Dat volgt uit een raming voor de schade aan de Syrische kant van de grens door ’s wereld grootste financier voor ontwikkelingssamenwerking. De Syrische schade becijfert de Wereldbank voorlopig op 5,1 miljard dollar.

Eerder deze week werd voor de puur materiële schade in Turkije al een bedrag genoemd van zo’n 34 miljard dollar. Maar de daadwerkelijke kosten kunnen nog twee tot drie keer hoger uitvallen doordat het heropbouwen meer geld kost dan wat er daadwerkelijk aan woningen en infrastructuur verloren is gegaan. Dat geldt zowel voor de schatting voor Turkije als die voor Syrië.

De Wereldbank benadrukt daarnaast dat het gaat om een voorlopige ramingen. Het beoordelen van de schade is nog niet afgerond vanwege de naschokken. Het onderzoek richtte zich tot nu toe vooral op de schade veroorzaakt door de eerste twee bevingen begin februari. Ook is in de schattingen geen rekening gehouden met de economische impact. Door de natuurramp kwamen in Turkije en Syrië meer dan 50.000 mensen om het leven.