China zet in op economische groei van vijf procent

China mikt op een economische groei van “ongeveer” vijf procent in 2023. Dat is een van de laagste groeidoelen in decennia. Voor afgelopen jaar had het land een groei van 5,5 procent voorspeld, maar groeide de economie vanwege het aanhoudende coronavirus maar 3 procent.

Vertrekkend premier Li Keqiang kondigde zondag op het jaarlijkse Chinese Volkscongres plannen aan om 12 miljoen banen te creëren in de steden om de werkloosheid daar terug te dringen.

Bijna 3000 afgevaardigden van de Chinese Communistische Partij (CCP) zijn vanaf zondag een week in de Chinese hoofdstad Beijing voor de jaarlijkse bijeenkomst van het Volkscongres.