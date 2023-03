Franse pensioenstaking legt stroomproductie EDF gedeeltelijk stil

Franse stakers hebben de stroomproductie bij het energieconcern Electricité de France (EDF) dit weekend voor een deel stilgelegd. Volgens vakbonden is dit nog maar “een opwarmertje” naar het begin van een nieuwe golf stakingen om te protesteren tegen de pensioenhervormingen van de overheid.

De elektriciteitsproductie werd teruggeschroefd bij vier generatoren en een reactor in Flamanville in het noordwesten van het land. De verstoringen van de productie van elektriciteit kwamen in aanloop naar landelijke protestacties die dinsdag van start gaan. De stroomafname heeft invloed op het beschikbare aanbod, maar het zachte weer zal naar verwachting de druk op de Franse energiesystemen verminderen.

Sommige vakbonden, waaronder links-radicale bond CGT, hebben beloofd het land tot stilstand te brengen met de stakingen. Onder meer de luchtvaart, het treinverkeer, scholen, havens, raffinaderijen en andere industriële sectoren worden hierdoor volgens de bonden getroffen.

De Fransen gaan al tijden de straat op uit protest tegen de geplande verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar. De regering van president Emmanuel Macron noemt de hervorming noodzakelijk omdat mensen in Frankrijk steeds ouder worden.