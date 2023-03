Voormalig topfunctionaris ECB waarschuwt voor ‘inflatieschokken’

Voormalig topfunctionaris van de Europese Centrale Bank (ECB), Otmar Issing, waarschuwt beleidsmakers voor een verdere stijging van de inflatie in Europa. Hierdoor komt de economie volgens hem verder onder druk te staan.

“Ik verwacht dat we loonsverhogingen zullen zien die nieuwe inflatieschokken gaan veroorzaken”, zegt de 86-jarige Duitse econoom in een interview met persbureau Bloomberg. Issing was de eerste hoofdeconoom van de ECB, bij oprichting van de bank in 1998.

De opmerkingen van de doorgewinterde beleidsmaker volgen nadat vorige week de groei van de consumptieprijzen in de eurozone een nieuw record bereikte.

Beleidsmakers proberen de torenhoge inflatie te beteugelen met renteverhogingen zodat het lenen van geld duurder wordt. Mensen en bedrijven zullen dan uiteindelijk wat minder geld gaan uitgeven. Zo hoopt de ECB de vraag in de economie af te remmen en ervoor te zorgen dat de prijzen niet meer zo hard omhoog gaan.

“Vroeg in actie komen is de beste aanpak. De ECB heeft dat behoorlijk gemist”, stelt econoom Issing. “De inflatie was al op gang voordat het werd verergerd door de oorlog in Oekra├»ne. Ik heb nooit begrepen waarom de ECB zo lang negeerde dat de inflatie toenam.”

Vorige maand verhoogde de Europese Centrale Bank zijn rentetarieven opnieuw met een half procentpunt. En zoals het er nu naar uitziet gaat de rente deze maand nogmaals met dat percentage omhoog, kondigde de centrale bank toen al aan.